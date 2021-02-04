Tekstil işçiliğinden İstanbul ve Batman'da patronluğa

İSTANBUL'da yıllarca tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra Sultangazi'de nakış atölyesi açan Adnan Okalin (42), seneler sonra memleketi Batman'da ikinci şubesini kurdu. İlk etapta 13 işçi istihdam eden Okalin, "Burada nakış işini yapan atölye yoktu. Ürünler nakış için İstanbul'a kadar gönderiliyordu. Oysa bu bölge yıllar öncesinden nakış işinin merkeziydi. Kaybolmaya yüz tutan bu mesleği canlandırmak için buraya geldik. Öncesinde kaygılarımız vardı ama şimdi yakaladığımız ışıkla rahatız" dedi.

Batman'da yaşarken, 1997'de iş için İstanbul'a giden Adnan Okalin, burada yıllarca tekstil atölyelerinde çalıştı. Nakış ustası olan, evli ve 2 çocuk babası Okalin, daha sonra Sultangazi'de nakış atölyesi açtı. Burada 20 işçi istihdam eden ve Türkiye'nin sayılı firmalarının nakış işlemlerini yapan Okalin, memleketi Batman'a da yatırım yapmak istedi. Okalin, Japonya'dan satın aldığı 1,5 milyon TL'lik nakış makinelerini Batman'a getirerek ikinci şubesini açtı. İlk etapta 13 işçi istihdam eden Okalin, burada da markaların logo ve tasarımlarını işlemeye başladı. Günde 15 ile 20 bin arasında parçanın nakış işini gerçekleştiren Okalin, 2 yıl önce kaygı duyarak yaptığı yatırımını daha da büyütmeyi hedefliyor.

'ENDİŞELİYDİM ŞİMDİ RAHATIM'

Giyimde bütün markalara hitap ettiklerini söyleyen Adnan Okalin, "İstanbul'da daha ağır koşullarda çalışıyoruz. Son yıllarda Batman'da tekstil sektörü gelişti, bir ivme yakaladı. Burada nakış işini yapan atölye yoktu. Ürünler nakış için İstanbul'a kadar gönderiliyordu. Oysa bu bölge yıllar öncesinden nakış işinin merkeziydi. Ninelerimiz, annelerimiz ve büyüklerimiz 'şahmeran' figürlerini işlerlerdi. Kaybolmaya yüz tutan bu mesleği canlandırmak için buraya geldik. Öncesinde kaygılarımız vardı ama şimdi yakaladığımız ışıkla rahatız. 2 yıl gibi bir sürede memleketimizde de markamızı yarattık. 13 ustayla 2 vardiya halinde çalışıyoruz. Batman'ın yanı sıra çevre illerdeki tüm nakış işini yapıyoruz. Günlük üretim kapasitemiz 15 bin ile 25 bin arasında değişiyor. Bir yerde bölgenin nakışını biz işliyoruz. Lazer çizimiyle mükemmel nakış sanatını icra ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı