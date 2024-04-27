Batman'da pancar toplarken yılan soktu

Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplarken yılanın soktuğu bir kişi, askeri helikopterle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde pancar toplamak için Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan Mereto Dağı'na çıkan Bahadır Taş (21), Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkiinde yılan sokması sonucu yaralandı. Yanında bulunan arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığın bağlı helikopter sevk edildi. Kısa sürede helikopter ile olay yerine varan jandarma ekipleri, Taş'ı olay yerinden alarak Batman İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Taş, hazır bekletilen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Taş'ın hayati tehlikesi olmadığı, müşahede altında tutulduğu öğrenildi. - BATMAN