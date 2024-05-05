Üye Girişi
Haberler

TPAO Batman Petrolspor Şampiyonluğunu Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor, düzenlenen programla şampiyonluğunu kutladı. Kulüp tarafından Valilik önünde düzenlenen kutlamada, sanatçı Haluk Levent ve Big Bando grubu sahne aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, 2023 yılında şampiyonluk sözü verdiklerini ve TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor, düzenlenen programla şampiyonluğunu kutladı.

Kulüp tarafından Valilik önünde düzenlenen kutlamada, sanatçı Haluk Levent ve Big Bando grubu sahne aldı.

Programda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, sporculara şampiyonluk kupasını verdi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, programda yaptığı konuşmada, 2023 yılında şampiyonluk sözü verdiklerini ve TPAO Batman Petrolspor'un şampiyon olduğunu söyledi.

TPAO Batman Petrolspor'un 2. Lig'de de şampiyon olacağına inandığını belirten Canalp, "Aynen bu yıl yaptığımız gibi yönetimiyle, taraftar gruplarıyla ama hepsinden öte bütün Batman olarak, 647 bin Batmanlı olarak bir ve bütün olursak 2025 yılında yine şampiyon biziz." dedi.

Programda, takıma emeği geçenlere plaket verildi.

Kaynak: AA / Spor

Batman Petrolspor Ekrem Canalp Haluk Levent Batman TPAO Etkinlik Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title