Batman'da yaklaşık 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN - Batman'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 2 kilo 757 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde satıcılığı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada 320 gram toz esrar maddesi, 224 gram esrar maddesi, 18 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın üzerinde ise 213 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi" denildi.

Olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.