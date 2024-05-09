Batman'da hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
Batman'da Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan operasyonla, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler cezaevine gönderildi.
Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 8 Mayıs'ta firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.A, O.D. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.