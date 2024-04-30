Batman Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Dayanışma Gösterisine Destek Verdi

Batman Üniversitesi öğrencileri yaptıkları açıklamayla, ABD'de Filistin için dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

İslami İlimler Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

" Batman'dan Gazze'ye selam", "Filistin'de olanlara susmayın" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Rıdvan Ergin, İsrail'in Filistin'de sadece insanları değil insani ilke ve değerleri de katlettiğini söyledi.

Ergin, "ABD'nin önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde bir taraftan bu vahşet lanetlenirken diğer taraftan ABD'nin İsrail'e verdiği destek protesto ediliyor. Öğrencilere akademisyenler de destek veriyor. Gazze'de yakılan direniş meşalesinin aydınlığında dünya, bu zulmü haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor." dedi.

Gazze'ye saldırıları kınadıklarını ifade eden Ergin, üniversite öğrencileri olarak ABD'de dalga dalga yayılan ve Filistin için düzenlenen eylemleri desteklediklerini dile getirdi.

Basın açıklaması okunan duanın ardından sona erdi.