Diyarbakır Çermikli Sporcular Batman'da Karate Turnuvasında 9 Madalya Kazandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Batman'da 19 Mayıs İller Arası Karate Turnuvasına katılan sporcular, 9 madalya elde etti.

Batmanda yapılan 19 Mayıs İller Arası Minik Yıldız ve Ümitler Karate Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 9 ilden 400'e yakın minik ve genç sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, 90 kişilik Diyarbakır karate kafilesine katılan Çermikli karatecilerden Nazım Elmastaş, Habibe Durmuş, Şevval Duran, Merve Kazan altın madalya alırken, Dicle Demir, Berfin Karabulut, Kerem Karabaş gümüş, Neslihan Dayan ile Şiran Kılıç bronz madalya kazandı. Diyarbakırlı sporcular müsabakalar geneli 72 madalya kazanarak, genel klasmanda birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. - DİYARBAKIR