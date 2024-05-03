Batman'da üç aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında takla atan otomobil ters dönerken, kimsenin burnu dahi kanamadı.

Kaza, Gercüş-Midyat karayolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 46 AAB 456 plakalı kamyon ile 72 EH390 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 16 CCA 34 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden biri takla atarken, şans eseri kimsenin burnu dahi kanamadı. Bir otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - BATMAN