Batman Petrolspor TFF 2. Lig'e yükseldi

Batman Valisi Ekrem Canalp, TFF 3. Lig 2. Grup son hafta maçında deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'u tebrik etti.

Canalp, Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Batman Petrolspor'un bu sezon çok iyi maçlar çıkardığını belirtti.

Sezon başında şampiyonluğa oynayan bir takım çıkaracaklarını söylediğini hatırlatan Canalp, "Önümüzdeki yılda da zamanımızı, enerjimizi takımımıza vermeye devam edeceğiz. İnşallah Batman'ın birliği, bütünlüğü ve varlığı önümüzdeki yılda Batman Petrolspor'u şampiyon yapacaktır." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Batmanlı olan Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, mutluluğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Lisanslı bir futbolcu olarak oynadığım Batman Petrolspor'u şampiyon görmek başka bir mutluluk veriyor. Daha önce görev yaptığım Diyarbakır'da, Diyarbakırspor'umuzu Süper Lig'e taşımış, görev yaptığım Alanya'da ise Alanyaspor'u şampiyon yapmıştık. Benim için en anlamlı şampiyonluklardan birisi ise top koşturduğum, krampon eskittiğim takımımın bugün burada şampiyon olması. Batman Petrolspor'a 2. Lig'de başarılar diliyorum."