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Batman'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtarıldı

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Batman'da nefes borusuna simit kaçan bir öğrenci, öğretmeni tarafından 'Heimlich' manevrası ile kurtarıldı. Öğretmenin müdahalesi sayesinde öğrenci yeniden nefes almaya başladı.

Batman'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci 'Heimlich' manevrası ile böyle kurtarıldı

BATMAN - Batman'da nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından "Heimlich" manevrası ile kurtarıldı.

Batman Borsa İstanbul Ortaokulunda teneffüste yediği simit soluk borusuna kaçan bir öğrenci nefessiz kaldı. Bu sırada koridorda bulunan İlköğretim Matematik Öğretmeni Levent Döndü, öğrencisinin boğazını sıktığını ve nefessiz kalarak kıvrandığını fark etti. Döndü, "Heimlich" manevrası ile öğrencisine müdahale etti.

Öğrenci, öğretmeninin müdahalesi ile yeniden nefes almaya başladı.

Döndü, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencisini hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğretmenin Heimlich manevrası ile müdahale anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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