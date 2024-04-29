Batman Petrolspor, Turgutluspor'u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup son hafta maçında deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup eden TPAO Batman Petrolspor, bir sezon aranın ardından tekrar TFF 2. Lig'e çıktı.

GALİBYET GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadelede 21. dakikada Akın Akman'la öne geçen TPAO Batman Petrolspor, ikinci yarıda 76. dakikada Nurettin Çağlar'la farkı 2'ye çıkardı. Turgutluspor'un 83. ve 86. dakikalardan Noyan Öz'le 2-2 beraberliği yakaladığı müsabakada konuk ekip 90. dakikada Tunç Murat Behram'la 3-2 öne geçti.

1 SEZONUN ARDINDAN TEKRAR 2. LİG'E ÇIKTILAR

Bu sonuçla puanını 60'a çıkaran teknik direktör Mesut Toros yönetimindeki TPAO Batman Petrolspor TFF 2. Lig vizesi aldı. Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan TPAO Batman Petrolsporlu oyuncular şampiyonluk coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı. En son 2021-2022'de sezonunda TFF 2. Lig'e çıkmayı başaran Batman temsilcisi, geçen sezon ligden düştükten sonra tekrar TFF 2. Lig'de yükseldi.

KUTLAMALAR YAPILDI, HALAYLAR ÇEKİLDİ

2'nci lige yükselen ve dün akşam saatlerinde kente gelen Batman Petrolspor'u, binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar saatler öncesinden Turgut Özal Bulvarı'nda bekledi. Takım oyuncularının kente takım otobüsüyle gelmesiyle başlayan kutlamalarda halaylar çekildi, havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı. Taraftarlar, sık sık tezahüratlar yaptı. Takım otobüsüne akın eden taraftarlar nedeniyle otobüs zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Havaalanı kavşağından Turgut Özal Bulvarı'na kadar araç konvoyuyla gelen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarları selamladı.