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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D'nin emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kozluk Batman Güvenlik Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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