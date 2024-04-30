Batman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Batman'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Güney Çevreyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobili güvenlik şeridine çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN