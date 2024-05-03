Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobilini şarampole yuvarladı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Samanyolu köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CIJ 974 plakalı Opel marka otomobil şarampole yuvarlandı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN