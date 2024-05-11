Üye Girişi
Haberler

Batman'da ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, Osmanlı Devleti'nde ticaretin önemli unsuru olan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandırılıyor. 100 aileye 300 paket ipek böceği larvası dağıtıldı. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 120 bin lira gibi bir gelir elde ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, Osmanlı Devleti'nde ticaretin önemli unsuru olan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandırılıyor. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 120 bin lira gibi bir gelir elde ediyor.

Osmanlı döneminde yaygın yetiştirilen ve ticarette önemli bir role sahip olan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Sason ilçesinde 100 aileye, yaklaşık 300 paket ipek böceği larvası dağıtıldı.

Sason'un Orta Mahallesi'nde atalarından gelen mesleği sürdürmeye çalıştıklarını belirten ipek böceği yetiştiricilerinden Hanifi Yıldırım, Sason'da unutulmaya yüz tutan ata mesleklerinden ipek böceği besiciliğini yeniden canlandırmak amacıyla ilçede 100 aileye 300 paket ipek böceği larvası dağıtıldığını söyledi. Koza birliği tarafından getirilen larvaları besicilere dağıttıklarını ifade eden Yıldırım, "Daha önce amcalarla da görmüştüm. Sürekli merak içindeydim. Nasıl beslendiğini bilmiyordum. Araştırdığımda bu işin bölgemizde yaygın olduğunu öğrendim. Bu mesleği bu bölgede tekrar canlandırmak ve unutulmaya yüz tutan bu işi bizden sonraki nesillere de aktarmak için tekrar bu işi yaygınlaştırmaya karar verdik. Destek verilmesi halinde ciddi bir kazancı olan bir meslektir" dedi.

"Biz, ipek böceği dağıtım merkezlerinden aldığımız larvaları besicilerimize dağıtıyoruz" diyen Yıldırım, "Yumurta halinde olan larvalar daha sonra tırtıla, ardından da kozaya dönüşüyor. İlk etapta yaklaşık 2 hafta dut yapraklarını kıyarak besliyoruz. Daha sonra yaprak boyutlarını büyüterek 35 gün gibi bir süre ipek böceklerinin beslenmesiyle böcekler koza haline geliyor. İpek böceklerinin 3 uyku evresi vardır. Bu uyku evrelerine dikkat edildiği takdirde iyi ürün elde edilebiliyor. Çok iyi bir kazancı vardır. Ortalama 3 paket besleyen bir aile, 40 günlük bir süre içerisinde 120 bin lira gibi bir gelir elde ediyor" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osmanlı Devleti Osmanlı Batman Sason Orta Tarım Ekonomi Güncel Haberler

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

 Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

Veliden okul müdürüne saldırı! O anlar kamerada

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title