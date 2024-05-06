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Besiciler Muş'un Şenyayla bölgesine gitmek için yola çıktı

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Havaların ısınmasıyla serin yerlere gitmek için yola çıkan Diyarbakır, Batman ve Mardinli besiciler, Muş'un Şenyaylasına gitmek üzere Diyarbakır'ın Kulp ilçesine vardı. Şenyayla bölgesi, her yıl binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Besiciler, hayvanlarının aşı, küpe ve sağlık taraması yapıldıktan sonra yola çıktıklarını söyledi.

Muş'un Şenyayla bölgesine gitmek için yola çıkan besiciler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine vardı.

Havaların ısınmasıyla serin yerlere gitmek için yola çıkan Diyarbakır, Batman ve Mardinli besiciler, Muş'un Şenyaylasına gitmek üzere Diyarbakır'ın Kulp ilçesine vardı.

Şenyayla bölgesi, her yıl binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Yaz ayını burada geçirecek besiciler, sonbahar ile birlikte tekrar dönüş yolculuğuna başlayacak.

Besiciler, hayvanlarının aşı, küpe ve sağlık taraması yapıldıktan sonra yola çıktıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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