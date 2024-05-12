Batmanlı İş Adamı Esat Ekremoğlu Anneler Günü'nü Kutladı

Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun hayatın en ağır yükünü omuzlarında taşıyan annelerin evlatlarına en iyi yaşamı sağlayabilmek için büyü çaba sarf ettiğine dikkat çeken iş adamı Esat Ekremoğlu, son nefeslerine kadar çocuklarının her türlü sorumluluğunu üstlenen, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan, çocuklarını canından bir parça olarak gören annelerin haklarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

"Anneler sadece evlatlarını dünyaya getirmekle kalmazlar, aynı zamanda bir toplumu oluştururlar" diyen Ekremoğlu, şöyle konuştu:

"Milletleri millet yapan, bizleri birbirimize kenetleyen değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında en büyük pay annelerimize aittir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm anneler yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle hayatlarımıza ışık tutmaktadır. Sevginin en büyük kaynağı, sınırsız hoşgörü karşılıksız emek ve inanılmaz özveriyle bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetiştirilmemizi sağlayan hakları hiçbir zaman ödenemeyen annelerimizdir. Ben bu vesile ile başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." - BATMAN