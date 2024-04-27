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Kayseri Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Batman'da Gösteri Yaptı

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi ile bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Batman'da yapmış oldukları gösteriden dolayı tebrik etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi ile bir araya geldi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Batman'da yapmış oldukları gösteriden dolayı tebrik etti.

Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri ile muhteşem bir gösteriye imza attı. Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine online olarak yaklaşık bir ay süren eğitim sonrasında Sason'da öğrencilerle birlikte Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi zeybek oyunuyla izleyenleri kendine hayran bırakan bir gösteriye imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, bir araya geldiği halk oyunları ekibine yaptığı ziyarette, "Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibimiz, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna Batman ilimizde bulunan minik fidanlarımıza zeybek oyunuyla bir kültürel mirasımızı aktardılar. İnsanları birbirine yaklaştıran, arkadaşlığı, dostluğu, sevgiyi, saygıyı öğreten milli birlik ve beraberlik duygularının gelişmesini sağlayan halk oyunları çalışmalarını imkanlarımız ölçüsünde destekliyoruz. Bu güzel gösteride emeği geçen başta İl Temsilcimiz Mehmet Polat'a ve ekibine teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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