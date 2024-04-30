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Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 80,64 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma ile bir şüphelinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti.

Adrese yapılan operasyonda, 80,64 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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