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Batman'da Tehlikeli Yolculuk: Genç Otomobile Asıldı

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Batman'da kent merkezinde seyir halindeki bir otomobile tutunan gencin yolculuk yaparak canını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batman'da kent merkezinde seyir halindeki bir otomobile tutunan gencin yolculuk yaparak canını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kent merkezinde bir genç, otomobilin arkasına takılarak yolculuk yaptı. Patenli genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen sürücünün uyarısıyla otomobili bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Batman Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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