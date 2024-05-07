Çermikli Karateciler 19 Mayıs İller Arası Turnuvasında Başarıya İmza Attı

Batman İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Batman Karate İl Temsilciliğinin organize ettiği 19 Mayıs İller Arası Karate Turnuvası sona erdi. Turnuva katılan Çermikli karateciler 9 madalyayla bir başarıya daha imza attı.

Batman'da yapılan 19 Mayıs İller Arası Minik Yıldız ve Ümitler Karate Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 9 ilden 400'e yakın minik ve genç sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvaya, 90 kişilik Diyarbakır karate kafilesine katılan Çermikli karatecilerden Nazım Elmastaş, Habibe Durmuş, Şevval Duran, Merve Kazan altın madalya alırken, Dicle Demir, Berfin Karabulut, Kerem Karabaş gümüş, Neslihan Dayan ile Şiran Kılıç bronz madalya kazandı. Diyarbakırlı sporcular iller arası karate müsabakalarında tam 72 madalya kazanarak, genel klasmanda birincilik kupasını kaldıran taraf oldu. - DİYARBAKIR