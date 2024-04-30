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Batman'da Akraba İki Şahıs Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Batman'da akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'da akraba olduğu öğrenilen iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, Batman İpragaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen S.D. ile yeğeni B.D. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., pompalı tüfeğini çıkararak B.D.'ye ateş etti. S.D.'nin tüfeğinden çıkan kurşunlar B.D.'nin bacaklarına isabet etti.

Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.D., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Kavga Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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