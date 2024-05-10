Hasankeyf'te Jandarma Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde görevli jandarma personeli, kırsalda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye bağlı Akalın İlkokulunda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli daha sonra öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme kuralları ve seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı, trafik dedektifi kartı hediye edildi.