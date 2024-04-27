TPAO Batman Petrolspor 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıkmayı başardı. Taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu büyük bir sevinçle kutladı.
TFF 3. Lig 2. Grup son hafta maçında deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'un taraftarları, takımın 2. Lig'e çıkmasını kutladı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor'un deplasmanda oynadığı Turgutluspor maçını Batman'da taraftarlar Valilik önünde kurulan dev ekranda izledi.
Sahadan 3-2 galip ayrılan TPAO Batman Petrolspor'un, 2. Grup'ta şampiyon olup 2. Lig'e yükselmesi sonucu taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.
Valilikten Atatürk Parkı'na kadar yürüyen taraftarlar, TPAO Batman Petrolspor bayrakları taşıdı, meşaleler yakarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak taraftarların mutluluğuna ortak oldu.