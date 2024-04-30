Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü için soruşturma başlatıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazasından ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

24 Nisan'da İpekyolu Caddesi Ova Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü K.K., otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan K.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kozluk Devlet Hastanesine, daha sonra Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. K.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN