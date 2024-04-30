Üye Girişi
Haberler

Batman'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü için soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazasından ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

24 Nisan'da İpekyolu Caddesi Ova Kavşağı'nda motosiklet sürücüsü K.K., otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan K.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kozluk Devlet Hastanesine, daha sonra Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. K.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kozluk Batman Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title