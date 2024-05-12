Batman'da "MERCEK-18" Operasyonu: 4 gözaltı

BATMAN - Batman'da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen "MERCEK-18" operasyonunda; 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı.