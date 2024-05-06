Batman'da sulama kanalına düşen kız çocuğu kurtarıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçede sulama kanalı kenarında yürüyen 14 yaşındaki P.B., dengesini kaybederek suya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, P.B'yi sudan çıkartarak olay yerine çağırdıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. P.B., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - BATMAN