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Batman'da sulama kanalına düşen kız çocuğu kurtarıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde sulama kanalına düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün ilçede sulama kanalı kenarında yürüyen 14 yaşındaki P.B., dengesini kaybederek suya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar, P.B'yi sudan çıkartarak olay yerine çağırdıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. P.B., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kozluk Batman Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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