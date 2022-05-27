Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık - Haberler

Rıza Çalımbay: Hep birlikte çok güzel şeyler yaptık ve ilk kupayı kazandık
Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde uzatma dakikalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu.
"SÖZLEŞMEM BİTTİ AMA KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM" Rıza Çalımbay sözleşmesinin bittiğini ve kimseyle görüşmediğini ifade ederek, "Yarın Sivas'ta kutlamalar olacak. Ondan sonra yönetimle oturup konuşacağız, ona göre geleceğimize bakacağız. Farklı düşüncelerim var ama şimdi benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi hak edenler hak ettiği yere gelmiyor. En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim. Biz 2 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi ? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas'tan bir kişi gitmedi milli takıma" diye konuştu.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor