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TÜMOSAN Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takım maç öncesi formunu korumaya çalışıyor.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, 7'ye 7 oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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