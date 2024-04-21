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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Sivasspor karşılaşmasında kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertlilerde maç öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

7 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, Sivasspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekler.

DERBİ 27 NİSAN'DA

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi oynanacak. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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