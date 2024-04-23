Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Sivasspor, ara vermeden ligde sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından aerobik dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Konyaspor 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS