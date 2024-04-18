Üye Girişi
Haberler

Sivassporlu İbrahim Akdağ: Fenerbahçe maçına hazırız

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un 32 yaşındaki oyuncusu İbrahim Akdağ, Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ, takımın hazır olduğunu ve en iyi şekilde mücadele edip taraftarlarına hediye etmek istediklerini söyledi.

Sivasspor'un 32 yaşındaki oyuncusu İbrahim Akdağ, pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ligin iyi takımlarından biri. Artılarını ve eksilerini analiz ederek her maça nasıl hazırlanıyorsak çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edip, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sivasspor'un başarılı futbolcusu İbrahim Akdağ da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde son iki hafta oynadıkları maçlardaki performanslarını değerlendiren İbrahim Akdağ, "İki haftada doğru oynadık bence. Türkiye liginde defansı iyi yapabilmek önemli. Maçı kazandıran en önemli unsurlardan biri. 2 hafta iyi mücadele ederek iyi galibiyetler aldık ve ligdeki konumumuzu iyice rahatlattık" dedi.

"Fenerbahçe ligin iyi takımlarından"

Ligde 22 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan deneyimli futbolcu, "Fenerbahçe ligin iyi takımlarından biri. Artılarını ve eksilerini analiz ederek her maça nasıl hazırlanıyorsak öyle çıkacağız. En iyi şekilde mücadele edip, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Taraftar için bu tarz maçlar önemlidir. Çünkü dört büyük takımlara karşı alınan galibiyetler, taraftarı ekstra mutlu ediyor. Bu maçta elimizden gelen mücadeleyi fazlasıyla vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Taraftar stadyumu dolduracaktır"

Taraftarı stadyuma kendilerini desteklemeye davet eden İbrahim Akdağ, şunları söyledi:

"Kariyerim boyunca Sivas deplasmanına birçok kez geldim. Çok daha ilgili taraftar vardı. Bu hafta stadı dolduracaklarını düşünüyorum. Bundan sonra ki maçlarda da keyif almak için stada gelmelerini rica ediyorum."

"Takımda büyük bir rekabet var"

Takım içindeki rekabetin kendilerine nasıl yansıdığına dair de açıklama yapan 32 yaşındaki futbolcu, "Bize burada antrenman yapmak için para veriyorlar. Maçta oynayıp oynamamak hocanın takdirine kalıyor. Rekabet ortamı her zaman vardı. Geldiğimde de vardı, şu anda da var. Çalışan formayı alıyor, bu güzel bir şey. Daha fazla çalışan, hocanın daha fazla gördüğü oyuncu o hafta formayı alıyor. 2-3 haftadır ben de kendimi çok iyi hissetmiyordum. Şimdi tekrardan formayı almak için çalışacağım. Sağlığım iyi. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bu hafta süre alırsam bunu Fenerbahçe maçında taraftara göstereceğim" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Akdağ Fenerbahçe Sivasspor Sivas Akdağ Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title