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İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 beraberlikle sonuçlanan EMS Yapı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Penaltı pozisyonuyla ilgili "Baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum" diyen Kartal ayrıca, "Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Karşılaşmanın ardından İsmail Kartal, "Sonuçta buraya 3 puan almak için geldik. Rakibimizin de son haftalarda bir çıkışı olduğunu ve iyi savunma yaptığını biliyorduk. Kapanan savunmaya karşı zorlandık ama 2 gol atmayı başardık. İstediğimiz sonucu alamadık ama oyuncularıma güveniyorum" dedi.

"PENALTI KARARININ AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sivasspor'un kazandığı penaltı ve şampiyonluk yarışına ilgili de konuşan Kartal, "Pozisyonu baştan sona incelediğimizde şampiyonluğa oynayan bir takım için çok ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Biz pes etmedik, sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. 5 maçın 5'ini de kazanmaya yönelik oynayacağız. Puan farkıyla ilgili bir şey konuşmuyoruz. Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz. 5 maçın 5'ini de kazanıp şampiyon olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"ASLA PES ETMEDİK, PES DE ETMEYECEĞİZ"

İsmail Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şeyi aleyhimize veriyorlar. Biz adalet istiyoruz. Bugün adelet bizim aleyhimize işledi. Olympiakos maçında maçı kazanmamıza, çok iyi bir oyun oynamamıza rağmen elendik. Biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bugün çok iyi Futbol oynamayadık bu doğru. 3-4 günde maç oynamanın zorlukları var. Sonuçta olmadı, üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Toparlanıp önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız. 5 maçımızın 5'ini de kazanıp mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla pes etmedik, pes de etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Sivasspor Sözler Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Veysel null:

bu da paralel evrende yaşıyor... Haftaya bjk maçını da kaybedince zirvedeyiz der herhalde. hahaha

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Tandogan Dogan:

hayal kurmak para ile degil arap ismail...gecmis olsun

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Yasar Unal:

Artık iyice netleşti. Senin ciddi mental sorunların var. Seni büyük bir FB'li olduğun için seviyor sayıyoruz. Ama özellikle içeride puan kaybettiğin maçlar, bugün iki kez öne geçilmesine rağmen beraberlik öncelikle sana yazar. Takım iyi de oynamadı ayrıca. Bence önümüzdeki yıl ceketini alıp gitmen herkes için en iyisi.

17
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Fatih Yıldırım:

Birileri şu İSMAİL hocaya anlatsın ve hatırlatsın,... GS'yı mı yenecek BJK' yı mı? Önüme geleni döverim der gibi 5 maçı da alacakmış? San ki diğer takımlarda son 5nmaçlarını kaybetmek için sahaya çıkacak. Çok komikler la bunlar.... Ha ha ha...

14
1
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Ümit Taşdelen:

Etme etme gs kupayı kaldırınca edersin belki??

9
1
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Ahmet Melih ALEMDAR:

5 te 5 yapsan bile, Galatasaray 5 te 4 yapsa bile yine şampiyon olamıyorsun. Kendi göbeğini kendin kesmen için bir şansın vardı. Onu da kaybettin. Perşembe 120 dk oynanan maçtan sonra yorgun oyuncularla çıkıp 2 puan kaybediyorsun. Bu maç sana yazar hoca. Olympiakos maçı da sana yazar. FB tarihindeki belki en sağlam kadro ile 4 puan geridesin. Ben eminim Jesus senden daha iyi işler yapardı.

7
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Zeynep serap Yılmaz:

DüşünmüyoruZ drrken bunu düşünen tel kisi sensin galina bari düşünmüyorum de

6
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