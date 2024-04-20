Fenerbahçe, Sivasspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL