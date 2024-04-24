Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor #9917

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İTİRAZ ETTİLER

Sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında defalarca penaltı pozisyonunu izledi.

"RAKİBİMİ ENGELLEMİYORUM"

Penaltı hakkında konuşan sarı-lacivertlilerin kalecisi Livakovic, "Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor" dedi.