Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor #9917
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor maçında yaşanan ve takımının 2 puan kaybetmesine sebep olan penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Pozisyonun penaltı olmadığını ifade eden Livakovic, "Kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor" dedi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
İTİRAZ ETTİLER
Sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında defalarca penaltı pozisyonunu izledi.
"RAKİBİMİ ENGELLEMİYORUM"
Penaltı hakkında konuşan sarı-lacivertlilerin kalecisi Livakovic, "Pozisyonda herkes görüyor ki, kontrollü bir şekilde ayağımı açıyorum ve ayağım yerde sabit. Rakibin ayağını süpürmüyor, yerde temas ediyor. Bu görüntülerde net bir şekilde belli oluyor. Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor, top auta gidiyor" dedi.