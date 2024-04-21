Sivasspor ile Fenerbahçe Arasındaki Maçlar Bol Gollü Geçiyor

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. İki takım arasında oynanan 35 müsabakada toplam 120 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor yarın saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç öncesi Fenerbahçe 85 puanla ikinci, Sivasspor ise 44 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 35 karşılaşmada toplam 120 kez fileler havalandı. Geride kalan maçlarda Sivas 45, Fenerbahçe ise 75 kez gol sevinci yaşadı. Maç başı gol ortalaması ise 3.95 olarak gerçekleşti. - SİVAS