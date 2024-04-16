Sivasspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından 3 gün izin yaparken, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, 3 grup halinde yapılan yarım saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS