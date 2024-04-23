Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması yönünde binlerce tweet attı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de 2-2 berabere kalınan Sivasspor maçının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BİNLERCE TWEET ATTILAR
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın aradından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıdırım'ın yeniden aday olması yöününde binlerce tweet attı.
İşte o tweetlerden bazıları;