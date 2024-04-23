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Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması yönünde binlerce tweet attı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de 2-2 berabere kalınan Sivasspor maçının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BİNLERCE TWEET ATTILAR

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın aradından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıdırım'ın yeniden aday olması yöününde binlerce tweet attı.

İşte o tweetlerden bazıları;

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Reismail YILMAZ:

CHP yi düşündükleri kadar Fenerbahçeyi düşünmediler. Takım en zor viraja girerken boğazlarına kadar siyasete girdiler. Önce Arabistan masalları sonra Urfa faciası. Cumhuriyetimizin 100 yıl dönümünde maç bile oynamadan Galatasaraya kupa hediye ettiniz. Sizin Atatürke saygınız olsa çıkıp Atatürkün kupasını alır gelirdiniz. Bırak başkan bırak yapamıyorsun. Fenerbahçe senin babanın oyuncağı değil.

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Mehmet Gümüş:

Elbet bir gün buluşacagız... FB?? AZİZ BAŞKAN BU BÖYLE YARIM KAYMAYACAK....

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Mehmet Gümüş:

Kalmayacak olacaktı orası çok pardon. Klavyenin azizliği

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Bükücü:

Aziz Yıldırım gitmeden önce demişti pişman olacaksınız diye. Adam haklıymış

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Fondaşsavar:

Ali Koch, bir siyonist davası güdüyor. FB de farklı amaçları var. Migross ta bolca yabancı ürün getirip satıyor ki memleketin dövizi yurt dışına çıksın ekonomiye zarar vermeyim diyor

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Adem Bilican:

Aziz Yıldırımda 21 sezonda 6 defa anca oldu çokda başarılı sayılmaz Galatasaray 10 defa oldu.

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