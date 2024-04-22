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Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

22-04-2024 SİVASSPOR VS FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Fenerbahçe Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Sivas'da, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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