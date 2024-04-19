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EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maça hazırlık yapmıştır.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Kaynak: AA / Spor

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