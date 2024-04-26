Üye Girişi
Haberler

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı ve topla oyun ile sona erdi. Konyaspor, yarın saat 16.00'da Sivasspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden idman, topla oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın deplasmanda saat 16.00'da Sivasspor ile karşılaşacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Sivasspor Trendyol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title