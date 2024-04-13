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Umut Bozok'un teknik heyete yaptığı harekete tepki yağıyor: Aldığın para haram olsun

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında seyircisiz oynadığı maçta sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

EL HAREKETİ ÇEKTİ

Bordo-mavililerde ikinci yarı oyuna dahil olan Umut Bozok, teknik ekibe hareket çekti. Bozok'un o anları kısa sürede viral oldu. Maçın ardından Umut Bozok'a eleştiriler fazlaydı. Maç sonu dışarda bekleyen Trabzonlu taraftalar, yıldız futbolcuya "Git Galatasaray'da oyna, aldığın para haram olsun" sözleriyle tepkilerini gösterdi.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

27 yaşındaki golcü, Kasımpaşa forması giydiği dönemde küçük yaşlardan beri Galatasaray'ı tuttuğunu itiraf etmişti.

Umut Bozok'un teknik heyete yaptığı harekete tepki yağıyor: Aldığın para haram olsun

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Umut Bozok Sivasspor Spor Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

Her sezon sonunda sözleşmesi devam edip kendini kovdurmak için yapılan karaktersiz yöntemlerden biri.

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Alperen:

hamsilere sivasoymuş nede güzel olmuş.

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