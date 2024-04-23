Bülent Uygun ve futbolculardan çocuklara anlamlı ziyaret
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve futbolculardan İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz ve Dorde Nikolic, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi alan çocukları ziyaret etti. Uygun ve futbolcular, çocuklarla birlikte pasta keserek günlerini kutladı ve acil şifalar diledi.
- Bülent Uygun ve futbolculardan çocuklara anlamlı ziyaret
SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, futbolculardan İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz ve Dorde Nikolic, Sivas Numune Hastanesinde yatarak tedavi alan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yalnız bırakmadı.
Teknik Direktör Uygun ve futbolcular çocuklar ile birlikte günün anısına Sivasspor armalı pasta keserek çocukların gününü kutladı. Uygun, tüm çocuklara acil şifalar dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi.
Heyet çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çekilerek imza dağıttı.
Ziyarette Sivas Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan ve hastane yöneticileri ve çocukların aileleri de yer aldı.