Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe puan kaybetti mi? Fenerbahçe puanı kaç oldu 22 Nisan 2024?

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ Mİ?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan zorlu müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 85 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek topladığı 44 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

Maç 2-2 sona erdi, Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4puan gerisinde kaldı.

90' GOOOLLL! Manaj ile Sivasspor beraberliği yakalıyor.

90' Hakem karşılaşmanın sonuna 10 dakika ekledi.

90' Ve hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

90' Hakem pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gidiyor.

90' Hakem şu anda VAR ile konuşmaya devam ediyor.

90' Sivasspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Koita ve Bartuğ giren oyuncular Roman Kvet ve Emrah Başsan.

88' Net fırsat kaçtı. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta gönderdi. Manaj pozisyonun ardından yerde kaldı. Sivasspor şiddetli şekilde penaltı itirazında bulunuyor.

87' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

86' Sivasspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Murat Paluli giren oyuncu Alaaddin Okumuş.

85' İrfan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Serdar son çizgiye indi ve ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

84' Sivasspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

83' Sağ kanattan topla gelen İrfan arka direkte boş olan Batshuayi'ye ortasını açtı fakat savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

81' Ferdi'nin pasında sol kanatta topla buluşan İsmail çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan İrfan Can topu gelişine ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

80' GOOOLLL! İrfan Can ile Fenerbahçe tekrardan öne geçiyor.

79' Sağ kanattan topla gelen Mert Müldür ortasını açtı fakat herkesi aşan top auta çıktı.

78' Sol kanattan çalımlarla gelen Ferdi ortasını açtı ancak Serdar Dursun'dan önce kaleci Ali Şaşal topu aldı.

77' Serdar Dursun, Uğur ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

76' Murat'ın ayağa kalkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

75' Sivasspor'da Murat Paluli kendisini yere bıraktı sağlık ekipleri sahada.

72' Sivasspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular İbrahim Akdağ ve Queensy Menig giren oyuncular Clinton N'Jie ve Mijo Caktas.

70' Fenerbahçe'de iki değişiklik birden çıkan oyuncular Dzeko ve Szymanski giren oyuncular Batshuayi ve Serdar Dursun.

69' Achilleas Poungouras savunma arkasına sarkan Koiat'yı topla buluşturmak istedi fakat top kaleci Livakovic'de kaldı.

66' Manaj, İsmail ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

65' Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Osayi ve Tadic giren oyuncular Mert Müldür ve Cengiz.

64' Uğur Çiftçi bu faulün ardından sarı kart gördü.

63' İrfan Can, Uğur ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

62' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

61'Menig'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Uğur sağ ayağıyla şansını denedi fakat top çok farklı şekilde auta çıktı.

58' Kendi yarı sahasında topu kazanan Koita, Menig ile yaptığı verkaç sonrası 30 metre topu sürdü ve ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

57' GOOOLLL! Koita Sivasspor beraberliği yakalıyor.

56' Sol kanattan topla birlikte gelen Uğur çalımını attı ve şutunu çekti ancak Livakovic topu köşeden çıkardı.

55' Ferdi'nin pasında orta alanda topla buluşan Szymanski önünü boşalttı ve şutunu çekti fakat Ali Şaşal topu rahat kontrol etti.

54' Manaj sol kanattan çalımlarla gelmek istedi ancak Becao araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

49' Uzun topta savunma arkasında topla buluşan Manaj ortasını açtı fakat Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

48' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Ferdi ortasını açtı. Dzeko topa gelişine vurdu fakat top kaleci Ali Şaşal'dan geri döndü.

46' Müsabakada ikinci yarı başladı.

D.A Sivasspor 0-1 Fenerbahçe.

45' Sol kanada yakın yerde topu alan Fred çalımını attı ve ceza sahasına girerken yakın köşeye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

45' GOOOLLL! Fred ile Fenerbahçe öne geçiyor.

45' Fenerbahçe etkili geldi. Ön alanda topu kazanan İrfan savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını verdi. Savunma arkasında topu alan Dzeko topu içeriye çevirdi fakat top Tadic'e gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

43' Manaj sağ kanattan ceza sahasına girdi ve son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top tekrardan kendisine çarptı ve auta çıktı.

41' Sivasspor etkili geldi. Manaj'ın pasında topla buluşan Koita çalımını attı ve ceza sahasına girerken şutunu çekti fakat Livakovic topu kornere çeldi.

39' İbrahim şansını çok uzaklardan denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

38' Sağ kanattan ceza sahasına giren Dzeko topu içeri çevirmek istedi fakat top yan ağlarda kaldı.

36' Bartuğ'un kullandığı serbest vuruşta Livakovic çıktı ve topu kontrol etti.

35' İsmail Yüksek, Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

34' Fenerbahçe etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun vuruşunu Ali Şaşal ayağıyla çıkardı.

32' Orta alanda topu kontrol eden Manaj şansını uzaklardan denedi fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

31' Dzeko savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını gönderdi fakat Ali Şaşal çıktı ve topu kontrol etti.

30' İbrahim, İsmail ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

27' Ali Şaşal'ın hatalı pasında topu önünde bulan Tadic şansını uzaklardan denedi fakat top direğin üstünden auta çıktı.

26' Ferdi sol kanattan hareketlenen Tadic'e pasını verdi fakat top Ali Şaşal'da kaldı.

25' Orta alanda topu alan Szymanki kaleciyi önde gördü ve uzaklardan şutunu çekti fakat Ali Şaşal topu kontrol etti.

24' Sağ kanattan çalımlarla gelen Osayi ceza sahasına girdi ve ortasını açmak istedi ancak Uğur'a çarpan top tekrardan kendisine çarptı ve auta çıktı.

22' Orta alanda topu kazanan Bartuğ şansını çok uzaklardan denedi fakat top farklı şekilde auta çıktı.

21' Sivasspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Murat pasını Koita'ya verdi. Topu kontrol eden Koita çalımını attı ve ceza sahasına girdi fakat ortasında top kimseye gelmedi.

19' İrfan Can sol kanattan ceza sahasına giren Dzeko'ya uzun pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Dzeko ortasını açtı fakat savunma topu uzaklaştırdı.

17' Uğur, sol kanattan çalımlarla geldi ve ortasını açtı fakat bu kez de arka direkte Ferdi topu taca gönderdi.

15' Hakem, VAR ile yaptığı görüşmenin ardından ofsayt ile oyunu başlamasını istedi.

14' Uğur'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında kendisini boşa çıkartan Manaj düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

13' OFSAYT! Manaj ile Sivasspor öne geçti fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

10' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Szymanski Tadic ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası dışında boş kaldı ve şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

7' Szymanski savunma arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını göndermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

6' Rey Manaj, Djiku ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

5' İrfan Can sağ kanattan topla geldi ve ortasını açtı fakat savunma top Dzeko'ya gelmeden araya girdi ve uzaklaştırdı.

2' Dzeko sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen İrfan'a uzun pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

1' Sivasspor-Fenerbahçe maçı başladı.