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Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak

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Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Takımda 4 eksik futbolcu bulunurken, 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sivasspor, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 32 maçta 10 mağlubiyet, 11 beraberlik ve 11 galibiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 32 hafta sonunda 8. sırada kendine yer buldu. Yiğidolar 33. haftada Sivas'ta oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanıp 2 maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkartarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Sivasspor'da 4 eksik

Kırmızı-beyazlı takımda Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Azizbek Turgunboev ile milli takım kadrosunda yer alan Emre Gökay, sarı kart cezalısı Charis Charisis Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

5 futbolcu sarı kart sınırında

Bu maç öncesi Sivasspor'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, Achilleas Poungouras, sol bek Uğur Çiftçi, forvet Fode Koita ve kaleci Ali Şaşal Vural, Fenerbahçe maçında sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcular. Bu isimler Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Konyaspor maçında görev yapamayacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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