Aziz Yıldırım aday mı 2024? Taraftarlar Aziz Yıldırım'ın aday olması için binlerce paylaşım yaptı

Aziz Yıldırım aday mı? Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de 2-2 berabere kalınan Sivasspor maçının ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maçın ardından Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması için sosyal medya üzerinden binlerce tweet attılar. Peki, Aziz Yıldırım aday mı? İşte detaylar...

AZİZ YILDIRIM ADAY MI?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, dün akşam deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada eski başkanları Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması yönünde binlerce tweet attı.

Ancak Aziz Yıldırım tarafından aday olacağına ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır.

İşte o tweetlerden bazıları;