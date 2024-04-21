Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazır
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise takımdan ayrı çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak. - SİVAS