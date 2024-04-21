Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu Sivas'a götürülmedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. 22 Nisan Pazartesi saat 20.00'de başlayacak müsabaka için sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.
4 EKSİK VAR
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde yer almadı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle;