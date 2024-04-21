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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 4 futbolcu Sivas'a götürülmedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. 22 Nisan Pazartesi saat 20.00'de başlayacak müsabaka için sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosunda Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Jayden Oosterwolde yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle;

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig İsmail Kartal Fenerbahçe Sivasspor Trendyol Sivas Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

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