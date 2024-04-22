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Sivasspor ve Fenerbahçe Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahası sol köşesinden topu penaltı noktasına gönderdi. Dzeko'nun şutunda Ali Şaşal Vural topu çıkarttı.

57. dakikada Koita sağ kanattan sürdüğü topu İbrahim'e verdi. İbrahim'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Koita topu ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada Dzeko ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

80. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek, ceza sahası içine yaptığı ortada İrfan Can Kahveci düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada Rey Manaj'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 2-2

Hakemler: Cihan Aydın, Cevdet Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Alaaddin Okumuş dk. 85), Appindangoye, Poungouras, Camara, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (N'jie dk. 73), Bartuğ Elmaz (Kvet dk. 89), Koita (Emrah Başsan dk. 89), Menig (Caktas dk. 73), Manaj

Yedekler: Nikolic, Burak Kapacak, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 64), Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (King dk. 90+12), Szymanski (Atunga dk. 71), Tadic (Cengiz Ünder dk. 64), Dzeko (Serdar Dursun dk. 71)

Yedekler: İrfan Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Krunic, Efekan Karayazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Koita (dk. 57), Rey Manaj (dk. 90+4 pen.) (Sivasspor), Fred (dk. 45+2) İrfan Can Kahveci (dk. 80)(Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Koita, İbrahim Akdağ, Manaj (Sivasspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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