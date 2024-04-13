Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, 5'e 2 gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, 2 günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Moraller bozuk

Trendyol Süper Lig'de sahasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Ligde hiçbir şeyin garantisi olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmamız için oyunun sonuna kadar içinde kalmalıyız. Oyun disiplininde kopmadan hem savunmayı hem hücumu birlikte yapmalıyız" dedi.

Umut Bozok : "Şaka çarpıtılarak servis edildi"

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Umut Bozok, yedek kulübesinde yapmış olduğu hareketle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bozok, "Sivasspor ile oynadığımız maç öncesi takım arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim. Arkadaşlarımla şakalaşırken ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayal ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim" ifadelerini kullandı. - TRABZON